Attilio Fontana, governatore della Lombardia, è intervenuto nel corso della trasmissione “Pomeriggio Cinque”, commentando la decisione del Governo nazionale di relegare la sua regione in zona rossa. Ecco quanto riportato da “Corriere.it”:

«Non condividiamo la scelta di inserire la Lombardia in zona rossa per cui, qualora dovesse arrivare questa ordinanza, proporremo ricorso. Ho chiesto al ministro Speranza di ripensarci e invieremo delle accurate note per spiegare le motivazioni della nostra opposizione. Sono stato cauto e ho preteso sempre il rispetto delle regole».

«Questo scenario darebbe un colpo devastante a una grossa fetta dell’economia lombarda. Più volte ho chiesto al governo di rivedere i parametri perché basati su dati vecchi, in questo caso del 30 dicembre che, oltretutto, non tengono conto di importantissimi indicatori a noi favorevoli, come per esempio l’Rt sull’ospedalizzazione. Purtroppo non abbiamo ancora ricevuto risposta».