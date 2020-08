Dopo i diversi focolai di contagi da coronavirus scoperti in Sardegna che hanno coinvolto decine di turisti la Protezione civile sta mettendo a punto un piano straordinario per il rientro dei vacanzieri attualmente in quarantena. In particolare si sta pensando di utilizzare navi o aerei dedicati, per le decine di turisti e lavoratori che sono risultati positivi al covid-19 dopo avere eseguito il tampone e che si trovano in isolamento nei luoghi di villeggiatura in Sardegna. A sollecitare l’intervento è stato il coordinatore dell’Unità di crisi nord Sardegna, Marcello Acciaro.