Come si legge su “Teleclubitalia” un nuovo focolaio di Coronavirus in una casa di riposo. Nel centro servizi Villa Tomasi di Spresiano, in provincia di Treviso, risultano positive al coronavirus 47 persone: 36 anziani e 11 operatori. Due delle persone positive al COVID-19 sono state ricoverate in ospedale, mentre gli altri positivi sono asintomatici.