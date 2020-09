Altri tre casi di positività al coronavirus legati al focolaio di contagio di Polignano a Mare sono stati registrati nelle scorse ore nel comune pugliese.

Si tratta di contatti stretti dei dipendenti dell’azienda ortofrutticola Sop dove è stato scoperto un esteso focolaio con 105 contagi rilevati dal dipartimento Prevenzione dell’Asl Bari.

Lo ha reso noto il sindaco di Polignano, Domenico Vitto. I nuovi contagi scoperti nell’ambito dello screening avviato in città con tamponi effettuati in modalità drive-in, nella tenda allestita dalla Protezione civile davanti allo stadio comunale di Polignano. I controlli però proseguono con latri tamponi. “Nell’area allestita anche stamattina l’Asl sta effettuando altri tamponi, a fine giornata avremo l’esito probabilmente” ha spiegato il primo cittadino. Altri controlli ci saranno anche a Grottaglie (Taranto) dove si sono contati diversi contagi dopo il focolaio individuato nell’azienda agricola della provincia di Bari. In quest’ultima hanno infatti hanno lavorato molte persone provenienti da altre aree pugliesi tra le quali il Tarantino.