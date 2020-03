È costato caro il festino di compleanno organizzato sabato sera nell’appartamento dell’amico. Cinque invitati. Tutti denunciati per la violazione dei divieti imposti a contenimento del rischio contagio da coronavirus. Secondo quanto riporta “Ilmessaggero.it”, i carabinieri sono intervenuti nel condominio di Mira (Venezia) verso l’una e trenta dopo che alcuni inquilini del palazzo hanno chiamato il 112, lamentandosi per il chiasso e la musica al alto volume. Pensavamo che ci si potesse ritrovare insieme in casa, non siamo mica in giro la giustificazione fornita dai cinque giovani, fra il 30 e i 38 anni, uno di Dolo, uno di Mestre, uno di Venezia e due miresi.