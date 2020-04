Si sono riuniti vicino al campo sportivo per brindare in onore di un giovane che compiva 18 anni e poi hanno postato la foto sui social scrivendo: «Noi non abbiamo paura». Stando a quanto riferito da “Lasicilia.it”, a denunciare l’accaduto è stato il comandante della polizia municipale di Calascibetta, Piera dello Spedale Venti che ha sanzionato, per non avere rispettato la quarantena, i giovani nella foto, anche se, con ogni probabilità i partecipanti alla festa erano di più. «Loro non hanno paura ma noi si – dice il capo dei vigili urbani – per loro e per tutti. Dobbiamo restare a casa, almeno voi che potete». «Beh non hanno fatto niente di male – avrebbero detto i genitori dei ragazzi in loro difesa-, hanno aperto solo una bottiglia per festeggiare».