Secondo quanto evidenziato da “Blog Sicilia”, la giornalista e conduttrice televisiva Lucia Annunziata, in seguito all’insorgere di febbre e difficoltà respiratorie, è stata ricoverata ieri sera, martedì 7 aprile, all’ospedale Spallanzani di Roma. Sono in corso accertamenti. La giornalista, 69 anni, è stata sottoposta a tampone per verificare se i sintomi manifestati siano associati al Covid-19. Stando a quanto si è appreso, il primo tampone sarebbe risultato negativo e ora sarebbe in attesa dell’esito del secondo. Intanto, lo Spallanzani ha comunicato stamattina il nuovo bollettino: «I pazienti Covid 19 positivi sono in totale 172. Di questi, 25 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 223. Si stabilizza l’inversione del rapporto ricoverati Covid19 positivi/ Pazienti dimessi, ancora oggi più numerosi».