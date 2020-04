Secondo quanto evidenzia il “Giornale di Sicilia”, altre due vittime del Coronavirus. Ha lottato fino alla fine ma quel maledetto virus ha avuto il sopravvento. È morto l’anziano di 83 anni residente a Lascari. L’uomo si trovava ricoverato nel reparto di terapia intensiva all’Ospedale Cervello di Palermo. Sta bene invece il figlio, anche lui positivo al Covid-19. L’anziano -ricordiamo- la notte del 15 marzo si era sentito male accusando i sintomi del Covid19. Da quel giorno non era più uscito dalla terapia intensiva. Una notizia questa mattina che ha scosso il sindaco Giuseppe Abbate e tutta la comunità di Lascari. Altra vittima a Termini Imerese. Un uomo, 74 anni, era ricoverato in terapia intensiva da qualche giorno. Si L’uomo è risultato positivo asintomatico il 21 marzo scorso. Stava bene e stata trascorrendo l’isolamento presso la sua abitazione.

Poi, le sue condizioni si sono aggravate ed è stato necessario il trasferimento in ospedale. Poche ore fa il virus lo ha ucciso.