“Il numero delle vittime a causa del coronavirus negli Stati Uniti è probabilmente molto più elevato di quello ufficiale”, che parla attualmente di 80mila morti: lo ha detto il virologo Anthony Fauci rivolgendosi alla commissione Sanità del Senato americano. Fauci, in autoisolamento precauzionale da domenica, è intervenuto in videoconferenza. “Il mio messaggio è chiaro e coerente – ha spiegato Fauci – Se si saltano i passaggi di una riapertura graduale, quelli indicati nelle linee guida messe a punto dalle autorità sanitarie, le conseguenze potrebbero essere molto gravi: è pericoloso. Il rischio è quello di innescare un’epidemia che non si è più in grado di controllare”.

Fauci, come riporta ANSA, ha poi definito “eccessivo” pensare che ci possano essere un vaccino o una cura che permettano il rientro di milioni di studenti nei campus e nelle scuole pubbliche a fine agosto. “Bisogna essere realistici”, ha concluso precisando che per un vaccino distribuito su vasta scala ci vorrà ancora molto tempo. Gli ultimi dati pubblicati dall’università Johns Hopkins contano 80.682 decessi, di cui 830 nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.347.881 casi accertati; 232.733 le persone guarite. Dati riservati della task force della Casa Bianca, inoltre, riferiscono di un’impennata di casi nelle aree rurali: in Stati come il North Carolina, il Missouri, il Nebraska e l’Ohio in una sola settimana si è registrato un aumento del 200%; in altre aree comprendenti Tennessee, Iowa, Kentucky e Texas si è verificato un aumento del 72%.