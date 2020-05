Sono pervenute 20.762 domande di Cassa integrazione guadagni ordinaria in Sicilia, secondo quanto riporta “Repubblica.it”, che cita l’ultimo aggiornamento dell’Inps: 19.833 sono state autorizzate. Sono 8.122 le pratiche pervenute del Fondo di integrazione salariale, di cui 5.665 definite. Per quanto riguarda la cig in deroga, sono 13.275 – al 10 maggio – i decreti pervenuti dalla Regione, 12.012 quelli autorizzati; 27.530 i lavoratori autorizzati e 5.852.553 le ore autorizzate, impegnando somme pari a 47.406.489 euro. Infine, 300.667 i bonus di 600 euro.