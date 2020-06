Attraverso i propri canali social la direzione del parco acquatico comunica che: “La Direzione dopo attenta e sofferta valutazione comunica la decisione di non aprire il Parco per la stagione 2020.

Consapevoli che ci mancherete tutti, con i vostri sorrisi, con la vostra voglia di divertirvi e di godere di una giornata spensierata anche in nostra compagnia, preferiamo darvi appuntamento all’anno prossimo per trascorrere insieme veri momenti di libertà e festeggiare nel 2021, con le tante novità in programma, i nostri primi 20 anni di attività.”