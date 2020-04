A raccontare la storia di Mattia era stato il “Corriere della Sera”. “Tra poco mi intubano. Stai tranquilla, non ti lascerò sola. Ti amo, mamma, lotterò per te”, aveva scritto il ragazzo su WhatsApp alla madre poche ore dopo il ricovero. Poi il silenzio e l’attesa. Fino alla buona notizia. Il giornale racconta che ieri Mattia, con l’aiuto degli infermieri, ha potuto chiamare la mamma Ombretta, mentre oggi l’ha vista attraverso una video chiamata. Le parole della madre: “Sono senza parole, la notizia più bella è arrivata. Dall’ospedale mi hanno detto che mio figlio è diventato il figlio di tutti. Mi aveva fatto una promessa, quella che non mi avrebbe lasciato sola, e l’ha rispettata”. Non può ancora abbracciare suo figlio: la degenza, infatti, durerà almeno fino a metà aprile.