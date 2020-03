“Sulla base dei dati assunti dall’Asp i casi positivi, ad ora, a Leonforte salgono ad otto. L’autorità sanitaria continua a monitorare la situazione.“Ricordiamo a tutti che con ordinanza n. 13 del 23 marzo 2020 è stato disposto il divieto di entrata e uscita dal territorio comunale se non per comprovati motivi di assoluta urgenza, salute e lavoro. Vi chiediamo di continuare a rimanere a casa e continuare a collaborare”. Queste le parole del sindaco di Leonforte, Carmelo Barbera, pubblicate in un post sulla sua pagina Facebook in merito all’emergenza Coronavirus nel comune ennese.