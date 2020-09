L’emergenza Coronavirus continua in Sicilia, in particolare ad Aragona la situazione è di allarme. Secondo quanto riporta “Gds.it” sono positivi 16 i casi positivi e i genitori hanno lanciato l’appello a Musumeci, chiedendo la chiusura delle scuole. Queste le parole dei genitori:

“Negli ultimi giorni la situazione epidemiologica nella nostra comunità, ci desta forte preoccupazione. Solo negli ultimi giorni, si sono registrati ben 16 casi. E se all’inizio il focolaio era circoscritto in ambito familiare, adesso si sta allargando a macchia d’olio coinvolgendo anche i dipendenti di un’azienda. Nessuno vuole mettere in atto una caccia alle streghe e siamo vicini alle persone contagiate e alle loro famiglie – raccontano – ma dobbiamo essere razionali e capire che la chiusura delle scuole deve avvenire in maniera repentina.

Il nostro unico obiettivo è tutelare la nostra salute e soprattutto quella dei nostri figli. Sappiamo benissimo cosa dicono le linee guida, e ci sembra assurdo che per chiudere la scuola si debba verificare un contagio. Non possiamo permettere che si giochi con la salute dei nostri cari”.