Ben 450 dipendenti dello stabilimento di Tesla in California, secondo quanto riporta “Corrieredellosport.it”, hanno contratto il Coronavirus dopo che Elon Musk li ha esortati a tornare a lavorare nonostante la pandemia.

L’impianto, che è situato nella contea di Alameda, è stato riaperto lo scorso maggio nonostante l’ordine dei funzionari sanitari di restare chiuso.





Decisione che non è piaciuta a Musk, che ha protestato via Twitter: “Tesla sta riavviando la produzione oggi contro le regole della contea di Alameda. Sarò in linea con tutti gli altri. Se qualcuno viene arrestato, chiedo di essere solo io”.