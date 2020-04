Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia, ma non tutti rispettano le norme previste dal premier Conte nel suo dpcm. A Palermo la polizia ha fermato 2 uomini che stazionavano nella villetta di Piazza Indipendenza, i due non rispettavano la distanza minima di sicurezza. Al controllo dei poliziotti erano sprovvisti di documenti e hanno risposto con nomi fittizi alla richiesta di generalità, giustificando la loro uscita con motivazioni fantasiose. I due sono stati sanzionati e denunciati