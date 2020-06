Due nuovi contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore. Secondo quanto riporta “Gds.it”, uno è stato riscontrato a Palermo ed è il figlio dell’uomo rumeno che, in viaggio da Arezzo verso la Sicilia, nonostante dovesse rispettare l’isolamento, in attesa dell’esito di un primo tampone, è stato rintracciato dalla polizia ieri pomeriggio a Ballarò.