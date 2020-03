In questo periodo di epidemia legata al Coronavirus sono in tanti a destinare delle somme di denaro ai più bisognosi o agli ospedali e tra i donatori vi è anche il vice presidente del Palermo Tony Di Piazza. Il numero due del club di viale del Fante, scrive “Repubblica.it”, ha deciso di donare ben 10 mila dollari a San Giuseppe Jato. Una parte di questa somma verrà utilizzata per comprare alcuni dispositivi di protezione individuale come mascherine e guanti, che verranno consegnati agli abitanti di San Giuseppe Jato. Un’altra parte sarà invece destinata all’acquisto di generi di prima necessità da dividere alle famiglie più bisognose del Paese. Sarà lo stesso Comune a pianificarne la distribuzione nei prossimi giorni. Il sindaco Rosario Agostaro ha commentato così il gesto di Di Piazza: «Un grande gesto da parte di un nostro concittadino che da sempre è legato alla sua terra. Apprezziamo l’iniziativa di Tony Di Piazza in un momento molto difficile per tutti. Utilizzeremo questi soldi anche per dare un sostegno concreto alle famiglie più bisognose attraverso dei buoni spesa».