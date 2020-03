“La Virtus Entella comunica che un dirigente della società è risultato positivo al Covid-19. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa. Le sue condizioni sono buone e non ha più febbre. Non è stato necessario il ricovero in ospedale”. Questo il comunicato da parte della Virtus Entella in merito alla positività di un proprio dirigente al Coronavirus.