L’edizione online de “Il Giornale di Sicilia” scrive di alcuni dipendenti dei Beni culturali della Sicilia sono risultati positivi al Coronavirus. Nel dettaglio si legge che alcuni sono in isolamento e uno ricoverato in terapia intensiva. Emerge da una direttiva del dirigente generale dei Beni culturali, Sergio Alessandro, che riguarda interventi di sanificazione negli ambienti di lavoro. Scatta dunque un piano di pulizia straordinaria e disinfezione in tutti gli uffici centrali e periferici del Dipartimento dei Beni culturali in Sicilia. Le operazioni saranno effettuato a partire da domani e fino a venerdì prossimo secondo un calendario definito dai dirigenti delle strutture periferiche.