Un dipendente del Comune di Portopalo di Capo Passero è risultato positivo al Coronavirus. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, l’uomo, residente in un altro Comune del Siracusano, era stato messo in isolamento nei giorni scorsi in attesa del tampone. Una volta scoperta la sua positività, l’azienda sanitaria ha disposto una indagine epidemiologica su altri sette impiegati ed un assessore del Comune per verificare se hanno contratto il virus

«Non stanno male – riferisce il sindaco di Portopalo, Gaetano Montoneri – ma voglio rassicurare sulla circostanza che non c’è alcun focolaio nel nostro Comune. Abbiamo deciso di chiudere il Municipio per gli interventi di sanificazione, iniziati martedì e contiamo di riaprire nella giornata di lunedì prossimo».