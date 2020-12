Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Live – Non è la D’Urso” in onda su Canale 5.

“Se permettiamo gli spostamenti durante le feste di Natale, permetteremo di portare il virus dai nostri nonni. Per quel periodo bisognerà fare dei sacrifici, anche io resterò a Roma, perché per le regole attuali non mi è possibile tornare dai miei genitori e i miei fratelli che sono in Campania. A Natale si spostano circa 15 milioni di italiani, se lo permettiamo vorrà dire che porteremo il virus dai nostri nonni. Si tratta di statistica”.