Franco Falla, infettivologo all’ospedale Cotugno di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de “La Repubblica”. Ecco quanto affermato:

«Bisogna ricordarsi che pagheremo tutto. Abbiamo pagato le vacanze estive, e se si rileggono i dati dei malati intorno al 20 novembre, si capisce chiaramente che abbiamo pagato anche il giorno dei morti».





«Il problema è che chi parla di scienza venendo normalmente coinvolto dai media, dà informazioni su qualcosa che non si conosce: una patologia di cui si sa poco e niente e si studia da poco tempo, tutto viene filtrato dalla cultura e dall’esperienza personale e non da certezze. Su tutto quello che si dice non c’è mai un’informazione sicura, perché non c’è ancora, su questa pandemia. Le uniche certezze che abbiamo risalgono all’epidemia di “spagnola».