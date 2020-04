Comne si legge su “Siracusanews” una donna di 25 anni è stata fermata dagli agenti della Polizia di Stato di Priolo Gargallo in uno dei tanti controlli in atto sul territorio per contrastare le possibilità di contagio da Covid-19, fornendo delle false dichiarazioni. Per questo motivo gli agenti del Commissariato di Priolo Gargallo hanno denunciato una donna di 25 anni per aver fornito false dichiarazioni non avendo rispettato le norme per il contenimento sanitario.