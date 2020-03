Il Coronavirus continua a mietere vittime in Italia e nel mondo, infatti è deceduto Michele Stanca, vicepresidente dei Gergofili. A dare l’annuncio è stata proprio l’accademia dei Gergofili di Firenze, che lo ha ricordato come: «un illustre scienziato che ha contribuito alla crescita dell’agricoltura in Italia e nel mondo». L’uomo aveva 77 anni ed era ricoverato dal 25 febbraio, purtroppo non c’è l’ha fatta.