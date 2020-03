Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ha voluto dire la sua sull’emergenza Coronavirus attraverso un post sulla sua pagina Facebook. Di seguito quanto scritto da Berlusconi: “Siamo in guerra, e in guerra ci si stringe intorno a chi ha la responsabilità di governare. Questo non significa naturalmente annullare le differenze politiche: la nostra idea dell’Italia rimane del tutto incompatibile con quella della sinistra. Il governo non si è dimostrato sempre all’altezza di questa sfida e si è mosso in ritardo, ma da opposizione seria, responsabile, oggi il nostro compito è cooperare. Chiediamo misure ancora più restrittive, almeno per le aree come la Lombardia nelle quali il contagio si diffonde ancora largamente”. Di seguito il post del leader di Forza Italia: