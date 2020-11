«La situazione è talmente grave che c’è bisogno dei medici dell’esercito in città. Ma se l’arrivo dell’esercito esercito è inteso per controllare la gente che cammina per strada, mi sembra una misura totalmente inappropriata».

Sono le parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto a “Radio 24”.





«Lavoro ad un provvedimento – prosegue il sindaco – che pubblicherò oggi nel primo pomeriggio, di concerto con la giunta. Stamattina vado dal prefetto a rappresentarglielo. Non chiudo singole strade e non chiudo tutta la città – anticipa de Magistris -. Faremo un lavoro tutti quanti insieme per intervenire dove si formano gli assembramenti. Ma il cittadino non è colpevole di tutta questa situazione».