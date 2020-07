Dall’Italia arriva nuovo kit per diagnosticare le persone contagiate dal nuovo coronavirus ma asintomatiche. Lo strumento è stato messo a punto da un team di ricercatori e medici dell’Università di Bari, coordinati dal professore Francesco Inchingolo del dipartimento interdisciplinare di Medicina diretto dal professore Carlo Sabbà. Di seguito le sue parole riportate da “Fanpage.it”: “La nuova biotecnologia alternativa alle metodiche attualmente in commercio verrà anche utilizzata per diagnosticare definitivamente gli asintomatici. La realizzazione di questo kit, che garantirà la quasi eliminazione dei falsi positivi e una maggiore velocità del risultato, è avvenuta anche con la collaborazione tra l’Ateneo Barese ed istituti accademici e di ricerca esteri”