Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo, da quanto c’è stato il primo caso a Wuhan si è consumata una vera e propria tragedia, i dati sono drammatici. Infatti i morti per Covid-19 sono circa 11.417 in tutto il mondo e 276.469 persone sono risultate positive al virus. In Europa i casi di contagio sono in aumento, nel dettaglio, ci sono 18.848 casi confermati in Germania (68 decessi), 12.612 in Francia (con 450 decessi tra i quali il primo fuori dall’Asia), 3.983 nel Regno Unito (177 decessi), oltre 47 mila in Italia, 21.571 in Spagna (1.093 morti), 253 in Russia (1 decesso), 2.649 in Austria (6 decessi), 2.257 in Belgio (37 decessi), 400 in Finlandia, 1.965 in Norvegia (7 decessi), 105 in Croazia (1 decesso), 5.615 in Svizzera (56 decessi), 495 in Grecia (9 decessi), 1.255 in Danimarca (9 decessi), 283 in Estonia, 51 in Lituania, 28 in Liechtenstein e 484 in Lussemburgo (5 decessi), 308 in Romania, 2.994 in Olanda (106 decessi), 1.020 in Portogallo (6 decessi) e 1.639 in Svezia (16 decessi). In Italia la situazione è questa: La Lombardia registra 15.420 casi (4.295 guariti), Veneto 3.677 (223 guariti), Emilia Romagna 5.089 (239 guariti), Piemonte 3.244 (3 guariti), Lazio 912 (53 guariti), Liguria 1.001 (101 guariti), Sicilia 379 (25 guariti), Toscana 1.733 (33 guariti), Marche 1.844, Campania 702 (30 guariti), Umbria 384 (4 guariti), Friuli Venezia Giulia 555 (63 guariti), Puglia 551 (4 guariti), Abruzzo 422 (10 guariti), Molise 39 (6 guariti), Valle d’Aosta 257, Calabria 201 (2 guariti), Sardegna 288 (3 guariti), Basilicata 52, Trento 600 (29 guariti) e Bolzano 530 (1 guarito).