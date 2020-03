Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo, ma non tutti rispettano la quarantena. Infatti secondo quanto riporta “Calcioweb.eu”, Pedro Porro, difensore del Real Valladolid in prestito dal Manchester City, è fuggito dalla sua quarantena per andare a Boecilio, paese al centro di Valladolid. Il calciatore è stato fermato dagli agenti e dovrà pagare una multa di 600 euro.