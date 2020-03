Continua l’emergenza Coronavirus in Italia, ma non tutti rispettano le norme previste dal decreto Conte. Secondo quanto riporta il “Quotidiano Piemontese” un 50enne della Lombardia ha violato il decreto ed è andato in Piemonte perché “Devo andare in quel supermercato perché ho la tessera a punti, altrimenti perdo gli sconti”, ha detto ai carabinieri che l’hanno fermato a Tortona”. Il motivo naturalmente non è stato ritenuto valido e l’uomo è stato denunciato.