Visti il I ed il II comma dell’art. 103 del Decreto Legge n 18 del 17/03/2020, pubblicato sulla GURI n. 70/2020 relativo alla “sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti sugli atti amministrativi in scadenza” che stabilisce , tra l ‘altro , che tutti i certificati, attestati, permessi , concessioni e autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Visto l’art. 104 del medesimo Decreto legge<< Proroga della validita’ dei documenti di riconoscimento>>che proroga la validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) e) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200 n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge citato, è prorogata al 31 Agosto 2020, precisando che la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento;

Visto il contenuto dei precedenti DPCM recanti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 5 del 13/03/2020

.Ritenuto necessario rispettare le predette misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid –19 negli ambienti di lavoro, evitando gli spostamenti dei cittadini, l’assembramento di persone nelle unità produttive

Si comunica la cessazione momentanea dell ‘attività di rilascio di CIE e carte d’identità cartacee e di certificazioni agli sportelli.

Solo nei casi di comprovata gravissima urgenza e necessità, che sara’ oggetto di apposita autocertificazione come da modello del Ministero dell’Interno, si potra’ procedere al rilascio del documento di identità, sempre tramite l’utilizzo della postazione sita nel salone di ricevimento pubblico.

In tali casi sarà necessario, preventivamente, contattare la U.O. Front office al tel. 091 7405231/7405227 e.mailufficiocartedidentita@comune.palermo.it