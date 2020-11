Il vaccino contro il coronavirus sviluppato da Pfizer e BioNtech arriverà presto anche in Europa e in Italia. Secondo quanto riporta “Tgcom24” per il nostro Paese l’accordo firmato prevede una prima fornitura di 200 milioni di dosi, a cui potrà essere aggiunta un’opzione per altri 100 milioni di flaconi, assegnati con criteri da stabilire.

La nostra quota, per ora relativa alla prima tranche che sarà distribuita da metà gennaio, è il 13,51% del totale, ovvero 27 milioni di dosi.