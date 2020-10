Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, a “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1, ha parlato così a proposito del possibile coprifuoco:

“Il coprifuoco in Piemonte è sul tavolo come ipotesi. Decidiamo in giornata in base ai contagi e ai pareri dei tecnici. Prenderemo una decisione definitiva entro la giornata di oggi in accordo con il ministero della Salute e con i sindaci del territorio. Se procederemo in questo modo, la misura entrerà in vigore da lunedì”.





Anche il Piemonte, dunque, pensa al coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino vietando gli spostamenti se non per lavoro e urgenze. Attesa la decisione definitiva a brevissimo .