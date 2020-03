Sono scesi dalla nave praticamente tutti gli italiani (due sardi sbarcheranno domani). Una sessantina di passeggeri stranieri dovrebbe riuscire a lasciare la nave questa sera, mentre resteranno altri 210 passeggeri circa per i quali le operazioni di sbarco riprenderanno a questo punto domani. Come riportato da “telenord.it” infatti, non sono ancora state completate le previste operazioni di sbarco dei passeggeri dalla nave Costa Luminosa giunta ieri mattina in porto a Savona. Domattina era stato indicato un ‘ultimatum’ alla permanenza della nave in porto a Savona, ribadito anche oggi dalla sindaca di Savona Ilaria Caprioglio, ma il rispetto della scadenza sembra improbabile visto che difficilmente saranno completate così presto le operazioni di sbarco. Lo scenario principale sul quale si è lavorato nelle ultime ore è quello di lasciare sulla Costa Luminosa un migliaio di persone in quarantena: circa 740 membri dell’equipaggio dopo lo sbarco già avvenuto dei 61 componenti non essenziali al funzionamento della nave e 188 passeggeri residenti in Paesi non raggiungibili per il blocco dei voli.