Una pattuglia della polizia municipale in servizio di controllo del rispetto del DPCM dell’11 marzo ha fermato nel tardo pomeriggio un uomo nella zona di viale Strasburgo, a Palermo. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, a seguito delle risposte fornite dall’uomo agli agenti e ai successivi controlli, è risultato che l’uomo si è recato ad inizio di marzo in Lombardia, a Codogno in provincia di Lodi. E’ rientrato a Palermo lo scorso 9 marzo e avrebbe dovuto trovarsi quindi, come previsto dalle Ordinanze del Presidente della Regione, in stato di isolamento fiduciario fino al 23 marzo prossimo. L’uomo è stato accompagnato al proprio domicilio e denunciato.