In Campania arriva l’esercito per controllare il rispetto dei decreti governativi e delle ordinanze regionali per contrastare la diffusione del Coronavirus. A renderlo noto è il Presidente Vincenzo De Luca. In Campani ci sarà il contributo delle Forze Armate nei controlli per il rispetto delle ordinanze che hanno l’obiettivo del contenimento del contagio da Covid-19, e ciò avverrà nelle aree che di volta in volta verranno individuate e segnalate nella nostra regione. Ecco le sue parole riportate da “Teleclubitalia.it”: «Sarà un contributo importante, con grande misura ed equilibrio – ha dichiarato De Luca – ma anche con determinazione. Non è possibile estendere il servizio all’intero territorio italiano, ma vi sono aree in cui è necessario dare un segnale di fermezza e anche di repressione rispetto a comportamenti irresponsabili».