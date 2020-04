L’emergenza Coronavirus continua in Italia e nel mondo, i dati sono sempre più drammatici. Secondo quanto riporta “Telesudweb.it”, la Deliziosa di Costa Crociere è in rada al largo di Marsala per un probabile contagio a bordo. La nave è partita da Venezia il 5 gennaio e doveva terminare il 26 aprile sempre a Venezia, ciò nonostante la nave si trova a Marsala per far scendere il passeggero sospetto caso di Coronavirus. A bordo ci sono 1819 passeggeri e 898 persone di equipaggio.