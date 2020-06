In un’intervista al Corriere della Sera, il direttore del Dipartimento di microbiologia e virologia di Padova si è espresso anche in merito a quanto riportato nel documento “Sars-CoV-2 in Italia oggi e Covid-19”, che secondo l’esperto “invia un messaggio incoerente”: “Quando mi vengono a dire che gli asintomatici non trasmettono l’infezione mi cadono le braccia. E in ogni caso non si possono paragonare gli asintomatici riscontrati durante il picco a quelli di oggi, che potrebbero essere tali o per una bassa carica virale o perchè nel frattempo hanno sviluppato gli anticorpi. Giudico inopportuna l’iniziativa. Invia alle persone un messaggio incoerente e incoraggia comportamenti non in linea con la strategia prudenziale adottata dal governo anche nella fase 2 dell’emergenza”.