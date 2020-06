Nonostante lo stop del comitato tecnico-scientifico nazionale alle partite e agli sport di contatto che in Italia sarebbero dovuti ripartire oggi, in Sicilia non cambia nulla. Come dichiarato ai microfoni di “PalermoToday” dall’assessore regionale Manlio Messina: “La Sicilia continuerà a basarsi su quanto stabilito dal comitato tecnico-scientifico regionale. Tra l’altro anche il dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico ha rilevato che la Regione siciliana annovera una matrice di ‘basso rischio’. I cosiddetti sport di contatto come calcio, calcio a 5 e basket si possono quindi praticare, nessuno stop”.