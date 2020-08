I casi di coronavirus continuano a colpire i frati francescani di Assisi. Sono 18, infatti, i frati francescani contagiati dal coronavirus nel convento di Assisi.

Lo ha confermato il direttore della sala stampa del Sacro convento, padre Enzo Fortunato dando conto degli esiti dello screening a tappeto avviato tra i religiosi dopo la scoperta dei primi casi di positività.

Il direttore inoltre ha confermato che le attività del convento continueranno regolarmente. I contagiati sono 14 novizi che da poco erano giunti in convento e altri quattro frati, tutti al momento in buona salute e posti in isolamento.