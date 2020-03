Un 50enne di Rimini, Francesco Draghi, ha corso una mezza maratona sul terrazzo di casa. Come si mostra in un video pubblicato da “Altarimini.it” Draghi ha fatto 840 giri per arrivare a 21 km. Il 50enne alla fine riceve un’apposita medaglia e scherza: “Ormai conosco ogni mattonella perfettamente, ho anche notato che di alcune dovrò rifare la stuccatura!”.