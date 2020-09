Controlli anticovid a Bagheria. Gli agenti del commissariato di polizia hanno avviato alcuni controlli, soprattutto in alcuni locali serali.

Sono due i locali che non sono stati trovati a norma, uno dei quali è stato chiuso per 5 giorni per non avere rispettato nel normative vigenti.

Si tratta di un locale in via Città di Palermo che è stato chiuso. Gli agenti di polizia hanno constatato la presenza di numerosi giovani che non avevano i dispositivi di sicurezza come le mascherine.