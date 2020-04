Nella seconda parte della conferenza stampa Conte si è concentrato sui temi europei, dopo l’accordo tra i ministri delle finanze dell’Euro gruppo sugli strumenti da mettere in campo. Di seguito le sue parole: “Serve ambizione. La principale battaglia è un fondo da finanziare con una vera e propria condivisione economica dello sforzo, come ad esempio gli Eurobond. Serve una potenza di fuoco proporzionata alle risorse di un’economia di guerra e deve essere disponibile subito. Condurremo fino in fondo la nostra battaglia”.