Intervenuto in conferenza stampa il premier Giuseppe Conte si è espresso in merito al nuovo Dpcm e ai nuovi contagi. Ecco alcuni passaggi:

NUOVO DPCM – “La proroga fino al 7 settembre delle misure precauzionali minime che sono attualmente in vigore. Ci sarà ancora l’obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico – ha spiegato – il distanziamento rimane di un metro, il divieto di assembramento rimane. E ovviamente la raccomandazione di lavarsi e disinfettarsi le mani costantemente. Con il nuovo Dpcm, in perfetta coerenza con i provvedimenti attuati fino ad oggi, abbiamo introdotto misure proporzionate, adeguate alla situazione attuale. Siamo in sostanziale stabilità della curva epidemiologica con lievi segnali di ripresa dei contagi. Stiamo facendo bene, anche meglio di altri Paesi” ha osservato il premier, sottolineando che l’Italia “è stato il primo Paese occidentale colpito dal virus ma siamo usciti dalla crisi più acuta prima degli altri”. “Riceviamo attestati da tutto il mondo ma è merito di voi cittadini perché è col vostro comportamento responsabile che otteniamo risultati – ha aggiunto – Non vogliamo nuove restrizioni”.

NUOVI CONTAGI – “Bisogna essere accorti ed intelligenti, non possiamo tornare indietro e vanificare tutti gli sforzi fin qui fatti. Capisco che questo è il periodo più caldo dell’anno, capisco i giovani che hanno desiderio di movide, però attenzione: bisogna muoversi in modo responsabile, dobbiamo preoccuparci della salute dei nostri cari e soprattutto delle persone più fragili, più vulnerabili”.

NAVI DA CROCIERA – “Nel nuovo Dpcm abbiamo previsto la ripartenza delle navi da crociera dal 15 agosto e la ripresa di alcune attività economiche come quelle fieristiche”, ha poi annunciato il presidente del Consiglio, con gli allestimenti che “possono partire subito” e “le fiere vere e proprie dal primo settembre”.