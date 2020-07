Sarà prorogato lo stato di emergenza a causa del Coronavirus in Italia: il Governo Conte è pronto a firmare il prolungamento di questa condizione che dovrebbe scadere, tecnicamente, il 31 luglio. La nuova data indicata da Palazzo Chigi sarà, invece, quella del 31 dicembre prossimo. Al primo test completo del Mose di Venezia è intervenuto il Premier Conte anche sulla proroga dello stato di emergenza in Italia al 31 dicembre. “Ragionevolmente ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il Coronavirus dopo il 31 luglio”. Si tratta di una mossa atta a consentire l’adozione, qualora ne fosse necessario, di misure anti-Covid attraverso i Dpcm.