Intervenuto quest’oggi alla Camera dei Deputati il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha dichiarato “illegittime tutte le ordinanze che hanno norme meno restrittive del DPCM”. Ecco quanto dichiarato sulla fase 2: “Tutte le decisioni sono state assunte dopo aver sentito gli Enti locali. Non ci sarà un piano rimesso a iniziative improvvide di singoli Enti locali, ma basato su rilevazioni scientifiche. Iniziative che comportino misure meno restrittive non sono possibili, perché in contrasto con le norme nazionali, quindi sono da considerarsi a tutti gli effetti illegittime”.