«Sono chiuso in casa da 5 giorni. Mio figlio è a Firenze chiuso in una stanza di hotel così come Joe Barone. Mi piacerebbe venire in Italia, ma non mi è stato concesso. Ho visto come si è aggravata la situazione e anche noi, tra membri dello staff e mogli dei calciatori, abbiamo un totale di 8-10 positivi che gravitano intorno al mondo Fiorentina. L’idea di una raccolta fondi nasce da questo, abbiamo raccolto già 400.000 euro e siamo molto felici di aiutare chi ne ha bisogno». Ad annunciarlo è il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” in merito all’emergenza Coronavirus.