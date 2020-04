A Milano è stato multato un agricoltore trovato con il trattore e la madonna intento a raggiungere piazza Duomo per pregare contro il Coronavirus. Come riporta “MilanoToday” infatti, cinque, sei chilometri percorsi a bordo di un trattore fino al centro città, come un novello Artemio de “Il ragazzo di campagna”. Poi, la preghiera alla “Madunina”, chiedendo una sua intercessione per sconfiggere l’emergenza Coronavirus. E alla fine, purtroppo per lui, il controllo delle forze dell’ordine e il mesto ritorno a casa.