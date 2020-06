Nel mese di giugno, difatti, la capitale della Cina ha registrato 158 infezioni: il suo peggior focolaio dall’inizio di febbraio. Il cluster è stato rintracciato nel mercato alimentare di Xinfadi, nel distretto meridionale di Fengtai. “Quando dico che è sotto controllo, ciò non significa che il numero di casi scenderà a zero domani o il giorno dopo. La tendenza persisterà per un certo periodo di tempo, ma il numero di casi diminuirà, proprio come la tendenza che abbiamo visto a Pechino a gennaio e febbraio”, ha spiegato Wu. Wu e i suoi ricercatori, come riporta “Notizie.it”, hanno ricevuto due lotti di campioni raccolti dal mercato l’11 e il 13 giugno e hanno avviato l’isolamento e la coltura: il ceppo virale è stato isolato.